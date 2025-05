Germania | rapporto imprese intendono aumentare investimenti in Cina

Un recente rapporto rivela che oltre la metà delle imprese tedesche prevede di incrementare gli investimenti in Cina nei prossimi due anni. L'analisi è stata presentata durante un forum di tre giorni dedicato alla cooperazione e allo sviluppo industriale tra Cina e Germania, conclusosi oggi a Pechino. Questo interesse crescente sottolinea l'importanza del mercato cinese per le aziende tedesche e le opportunità di crescita reciproca.

Oltre la meta’ delle imprese tedesche intervistate prevede di aumentare i propri investimenti in Cina entro i prossimi due anni, secondo un rapporto pubblicato in occasione di un forum di tre giorni per la cooperazione e lo sviluppo industriali sino-tedeschi, conclusosi oggi a Pechino. Intitolato “2025 China-Germany Hidden Champions Open Cooperation Report”, il documento e’ stato pubblicato durante il China-Germany (China-Europe) Hidden Champions Forum 2025. Rivela che i campioni nascosti di Germania ed Europa hanno ancora un potenziale di crescita piu’ che doppio rispetto a quello attuale nel mercato cinese... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Germania: rapporto, imprese intendono aumentare investimenti in Cina

Le notizie più recenti da fonti esterne

Germania: rapporto, imprese intendono aumentare investimenti in Cina - Oltre la meta' delle imprese tedesche intervistate prevede di aumentare i propri investimenti in Cina entro i prossimi due anni, secondo un rapporto ... 🔗Scrive romadailynews.it

Germania: imprese non si fanno fuorviare da predica del “de-risking” - A giudicare da una serie di rapporti e dati pubblicati di recente dal governo tedesco, dai think tank e dalla camera di commercio, la cooperazione tra Cina e Germania ... imprese per il 2023/24, con ... 🔗Da elivebrescia.tv

La Germania sta assistendo a un numero crescente di imprese che richiedono l’insolvenza e dichiarano bancarotta - Nelle scorse settimane l’Ufficio Federale di Statistica (Destatis), ha pubblicato un rapporto dal quale si evince che la Germania sta assistendo a un numero crescente di imprese e persone che ... 🔗Come scrive notiziariofinanziario.com

Le aziende a gestione familiare sono il tessuto imprenditoriale italiano