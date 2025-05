Germania Merz a Putin | Nessun dubbio ci difenderemo

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ribadito il forte impegno della Germania nella difesa della propria sicurezza nazionale, durante una conferenza stampa a Helsinki. Rispondendo a domande sui recenti sviluppi in Ucraina e sulla minaccia russa, Merz ha dichiarato senza esitazione che "ci difenderemo", sottolineando la determinazione della Germania nel fronteggiare l'aggressione di Putin.

" Noi siamo minacciati e ci difendiamo. Non deve esserci alcun dubbio sul fatto che noi ci difenderemo". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz in conferenza stampa a Helsinki con l'omologo Patteri Orpo, rispondendo a una domanda dei giornalisti sugli sviluppi in Ucraina. Se Putin non accetta neanche la mediazione del Vaticano, ha ribadito, vuole dire che " non mostra alcun interesse a una tregua ". "In gioco non c'è soltanto l'integrità territoriale dell'Ucraina. E se ci fosse solo questa, sarebbe già una ragione sufficiente per aiutare", ha continuato il Kanzler. "È quello che dimostra il rapporto del vostro premier, lo dimostrano i rapporti dei capi di Stato e di Governo dell'area del Nord che ho ascoltato ieri", ha riferito... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Germania, Merz a Putin: "Nessun dubbio, ci difenderemo"

