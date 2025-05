Germania italiani aggrediti a concerto Geolier | si indaga per tentato omicidio

Tre persone, tra cui un cittadino italiano e due tedeschi di origine italiana, sono state aggredite durante il concerto del rapper Geolier a Francoforte. L'incidente, avvenuto il 2 maggio alla Jahrhunderthalle, ha portato a feriti, con uno in condizioni gravi. Le autorità tedesche hanno avviato un'indagine per tentato omicidio, mentre gli eventi continuano a suscitare preoccupazione per la sicurezza durante manifestazioni pubbliche.

In Germania un cittadino italiano e due tedeschi di origine italiana sono rimasti feriti, uno in modo grave, dopo essere stati aggrediti da un folto gruppo di persone in occasione del concerto del rapper italiano Geolier dello scorso 2 maggio alla Jahrhunderthalle nel quartiere di Höchst a Francoforte sul Meno. Lo ha riferito a LaPresse un portavoce della polizia di Francoforte, spiegando che le ferite riportate da uno dei due cittadini della Germania con cognome italiano sono talmente gravi che è stata avviata un’indagine per tentato omicidio. Attualmente in Germania la polizia sta cercando di ricostruire la dinamica degli eventi... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Germania, italiani aggrediti a concerto Geolier: si indaga per tentato omicidio

Cosa riportano altre fonti

“Se bastasse una sola canzone”: Italia e Germania in musica per 70 anni di amicizia – Concerto speciale a Unna - Concerto "Se bastasse una sola canzone": Italia e Germania festeggiano 70 anni di amicizia con i grandi successi della musica italiana. 🔗ilmitte.com scrive

15 foto bellissime di gruppi punk italiani degli anni 80 in tour all'estero - Cvltnation.com ha pubblicato una serie di fotografie dedicati ai più importanti gruppi punk-hc italiani, la maggior parte fatte in Germania e Olanda. Ecco una selezione delle più belle. Il concerto ... 🔗Lo riporta rockit.it

Germania, oltre 50mila al concerto anti-razzismo a Chemnitz - Roma, (askanews) - Oltre 50mila persone si sono ritrovate a un concerto gratuito per dire no al razzismo a Chemnitz, in Germania, teatro nei giorni scorsi di manifestazioni e violenze da parte ... 🔗Scrive affaritaliani.it