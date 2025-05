Gerenzano-Cislago | arrivano il market Aldi e una nuova rotonda

La viabilità nella zona di Turate sta per subire un importante rinnovamento con l'arrivo di una nuova rotonda all'incrocio tra via Varese e via Fagnana. L'intervento, recentemente avviato, si prefigge di migliorare la circolazione tra Cislago e Gerenzano, rendendo più fluido il traffico in vista dell'apertura del nuovo market Aldi.

Una nuova rotonda cambierà presto la viabilità lungo la strada Varesina, all’incrocio tra via Varese e via Fagnana, nel territorio di Turate. L’intervento, i cui lavori sono cominciati in questi giorni, mira a migliorare la circolazione tra i comuni di Cislago e Gerenzano, snellendo il traffico in uno degli snodi più critici della zona. L’opera ... 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Cosa riportano altre fonti

Ecco le sorprese di Lidl, Aldi, Eurospin, Penny Market - E di competere alla pari rispetto a ciò che oggi sono Lidl e Aldi. O altre insegne discount nazionali. Lidl era arrivata solo due anni prima ... La sua presenza nel progetto Penny Market avrebbe ... 🔗Da startmag.it