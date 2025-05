Gerardina Trovato sull’ex compagno e manager Alessandro Casadei | Ho sofferto molto lui è l’unico che non mi ha abbandonata

Gerardina Trovato racconta il suo profondo legame con l'ex compagno e manager Alessandro Casadei, descrivendo come lui sia stato un pilastro durante i momenti più difficili della sua vita. In un'ode alla loro connessione, la cantautrice 52enne mette in luce il suo sostegno incondizionato e la sua dedizione alla musica, sottolineando come ora sia lui a trovarsi in una situazione di bisogno e solitudine.

Nei momenti più difficili della sua vita Gerardina Trovato ha potuto contare sul sostegno di Alessandro Casadei, che è stato per qualche anno suo compagno oltre che manager. « È una persona straordinaria, ha dato tanto alla musica e adesso che ha bisogno è stata lasciata sola ». La cantautrice 52enne, che negli anni ’90 è stata una delle voci più importanti del nostro panorama musicale, ora fa parlare di sé per le sue difficoltà economiche e perché pare vogliano interdirla. Tra loro sarebbe finita, ma non si sono mai persi di vista. « Ho curato i suoi interessi e poi, da amico, l’ho aiutata e al momento continuo a farlo »... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Gerardina Trovato sull’ex compagno e manager Alessandro Casadei: “Ho sofferto molto, lui è l’unico che non mi ha abbandonata”

