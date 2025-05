Gerardina Trovato compleanno con incidente a La Volta Buona | Il più bello della mia vita

Gerardina Trovato celebra il suo 58° compleanno il 27 maggio presso lo studio de La Volta Buona, un evento che si trasforma in un racconto di rinascita. Tuttavia, la festa inizia con un divertente "incidente" che provoca risate tra i presenti e la stessa cantautrice, dimostrando come anche i momenti imprevisti possano rendere un compleanno indimenticabile.

Gerardina Trovato compie 58 anni il 27 maggio e per festeggiare ha scelto lo studio de La Volta Buona. Un'occasione per raccontare la propria rinascita che è iniziata, però, con un piccolo "incidente" che ha scatenato l'ilarità dei presenti e della stessa cantautrice. La quale, in tutta risposta, ha affermato a gran voce: "Questo è il più bel compleanno della mia vita". Piccolo "incidente" di compleanno a La Volta Buona. Assente sulle scene da anni e finalmente tornata all'attivo, Gerardina Trovato ha festeggiato 58 anni in modo speciale, affidandosi alle affettuose cure di Caterina Balivo, che già l'aveva ospitata in studio...