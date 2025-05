Genova e Ravenna non fanno campo largo Palano spiega perché Meloni ancora non ha rivali

In un'analisi post-elettorale, Palano esamina la situazione politica tra Genova e Ravenna, evidenziando segnali incoraggianti per il centrosinistra. Tuttavia, sottolinea che il "campo largo" nazionale rimane distante, mentre la premier Meloni continua a non avere rivali. Questo articolo esplora le dinamiche locali e le prospettive future del panorama politico italiano.

I commenti post-elettorali scontano sempre un eccesso di entusiasmo fra i vincitori e una tendenza a minimizzare alle latitudini degli sconfitti. Da Genova a Ravenna arrivano senz'altro segnali incoraggianti per il centrosinistra, sui territori. "Ma il campo largo, a livello nazionale, è ancora lontanissimo dall'essere una realtà competitiva. E Meloni non ha competitor per Palazzo Chigi, nonostante le divisioni del centrodestra". L'analisi consegnata alle colonne di Formiche.net all'indomani del voto alle amministrative è di Damiano Palano, direttore dell'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali della Cattolica...

