Gennaro Cioffi vicesegretario di Forza Italia in Campania

Gennaro Cioffi, esponente di Forza Italia e originario di Maddaloni, riceve un'importante nomina come vicesegretario regionale del partito in Campania. Fulvio Martusciello, segretario regionale, ha ufficializzato l'incarico, conferendo a Cioffi la delega alle amministrazioni provinciali. Questa nomina rappresenta un passo significativo per il politico campano nel contesto della politica locale.

Importante incarico per Gennaro Cioffi, esponente di Forza Italia originario di Maddaloni. Il segretario regionale del partito, Fulvio Martusciello, lo nomina vicesegretario regionale con delega alle amministrazioni provinciali. Ad annunciare la nomina è lo stesso Martusciello: “Oggi ho nominato Gennaro Cioffi vicesegretario regionale di Forza Italia, con specifica delega alle amministrazioni provinciali. Con questa scelta rafforziamo una zona strategica sia dal punto di vista geografico che politico. A Gennaro i miei migliori auguri di buon lavoro”. La nomina rappresenta un riconoscimento al percorso politico di Cioffi e mira a consolidare la presenza del partito sul territorio campano... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

