Gelateria chiusa a Palermo era ritrovo di pregiudicati | cosa succedeva nel quartiere di Partanna Mondello

Un noto ritrovo di pregiudicati a Palermo, una gelateria nel quartiere di Partanna Mondello, è stata chiusa per sette giorni dal Questore. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, evidenziando la crescente preoccupazione per la criminalità nella zona e le problematiche legate ai luoghi di aggregazione. Questa chiusura solleva interrogativi su come affrontare la situazione.

