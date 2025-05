Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si separano in modo civile, segnando la fine della loro collaborazione a Napoli. Questo annuncio arriva nel contesto della celebrazione di uno storico scudetto, mentre la città è avvolta da un'atmosfera di festa e orgoglio calcistico. Scopriamo tutti i dettagli di questa decisiva scelta e le ripercussioni per il futuro del club.

Gazzetta dello Sport: "Conte lascia Napoli. Decisione presa""> Tra i tanti modi per dirsi addio, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno scelto il piĂą civile e maturo: il dialogo. Lo sfondo è la festa scudetto che ha travolto Napoli, una cittĂ dove ogni angolo trasuda felicitĂ e orgoglio. Ieri i due protagonisti del trionfo erano sul pullman scoperto, uno accanto all'altro, sorridenti, complici, commossi. Ma oggi sarĂ il momento della veritĂ . Come racconta Vincenzo D'Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il presidente e l'allenatore, insieme all'ad Chiavelli e al ds Manna, si ritroveranno nella sede della FilmAuro a Piazza Venezia per un summit chiave: decidere il futuro, con carte scoperte e senza rancori...