Gazzetta dello Sport | Allegri al Napoli il ritorno del Conte Max | la scelta è fatta

Massimiliano Allegri torna in scena come nuovo allenatore del Napoli, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Dopo una decisione unanime, il tecnico, noto come “Conte Max”, è pronto a guidare la squadra, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera. Le speranze dei tifosi azzurri crescono, in attesa di un progetto ambizioso e risultato ambiti.

Gazzetta dello Sport: "Allegri al Napoli, il ritorno del "Conte Max": la scelta è fatta" Non ci sarà alcun "corto muso". Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli, salvo clamorosi ripensamenti o ostacoli dell'ultima ora. Secondo quanto riportato da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, la fumata azzurra arriverà solo quando saranno state rispettate tutte le forme e i tempi necessari per una transizione ordinata e rispettosa. Ma il profilo scelto da Aurelio De Laurentiis è chiaro, unico e definito. Un cerchio che si chiude: Allegri, da esonerato a prescelto È un ritorno simbolico, anche emotivo...

