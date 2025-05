Gaza Witkoff alle famiglie degli ostaggi | Speriamo in sviluppi in 2 giorni

Gaza Witkoff ha rivolto un messaggio alle famiglie degli ostaggi, esprimendo speranza per sviluppi significativi nei prossimi due giorni. Dopo una giornata di contraddizioni riguardo ai negoziati per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas, emergono segnali di progresso verso un possibile accordo per il rilascio degli ostaggi. L'inviato ha fornito aggiornamenti che alimentano una rinnovata fiducia nell'ottenere risultati concreti.

Dopo una giornata, quella di ieri, lunedì, fatta di affermazioni e rapide smentite in merito ai negoziati per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas a Gaza e per il rilascio degli ostaggi detenuti nella Striscia, sembra che ci siano progressi verso un accordo. Nella tarda serata di ieri, l’inviato speciale Usa per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha detto alle famiglie degli ostaggi di sperare in sviluppi entro i prossimi due giorni. Sempre ieri, intanto, in un raid dell’Idf su una scuola a Gaza si sono registrate decine di vittime. Ecco le ultime notizie di oggi sul conflitto in Medio Oriente IN AGGIORNAMENTO Israele: intercettato missile lanciato dallo Yemen... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Witkoff alle famiglie degli ostaggi: “Speriamo in sviluppi in 2 giorni”

