Gaza raccontata dai suoi abitanti al Qoelet documentario-testimonianza sulla guerra in corso

Mercoledì 29 maggio alle 21, alla Sala Qoelet di Bergamo, verrà proiettato il documentario “From Ground Zero”, che raccoglie le testimonianze dirette degli abitanti di Gaza. Un'opportunità unica per scoprire, attraverso le voci di chi vive quotidianamente in guerra, cosa significa affrontare questa realtà devastante e incomprensibile. Un evento che invita alla riflessione su una situazione complessa e attuale.

Bergamo. Cosa sta accadendo a Gaza? È possibile comprendere cosa significa vivere in guerra, ogni giorno? Mercoledì 29 maggio alle 21 alla Sala Qoelet (via Leone XIII, Bergamo), verrà proiettato il documentario “From Ground Zero”, una raccolta di testimonianze dirette dalla striscia di Gaza. L’iniziativa è promossa da Cineteatro Qoelet e Associazione Le Piane, con la collaborazione della Fondazione Serughetti La Porta. Il film, ideato dal regista palestinese Rashid Masharawi, raccoglie 22 cortometraggi (della durata compresa tra i 3 e i 6 minuti) girati a Gaza con mezzi di fortuna, nel pieno dell’attuale offensiva militare israeliana... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Gaza raccontata dai suoi abitanti, al Qoelet documentario-testimonianza sulla guerra in corso

