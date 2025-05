gaza più pericolosa di marte la storia di alaa la pediatra nella striscia a cui israele ha ucciso 9 figli

In un contesto di devastazione e sofferenza, la Striscia di Gaza si rivela un luogo più pericoloso di Marte. Questo articolo racconta la toccante storia di Alaa, una pediatra che ha perso nove figli a causa del conflitto. Attraverso la sua vita quotidiana, si evidenziano gli orrori di un territorio segnato dalla violenza, dove la speranza sembra svanire sotto le macerie e la polvere dei bombardamenti.

Il posto più pericoloso per l’uomo non è Marte. Andare sul pianeta rosso, oggi, non è mortale quanto vivere a Gaza A Gaza, le campanelle di scuola non squillano più. Tra le pavimentazioni dissestate, ora c’è solo fanghiglia e polvere, la stessa che respira Alaa quando esce di casa per indossa... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it