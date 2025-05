Gaza Pd-M5s-Avs | insieme il 7 6 a Roma

Il 7 giugno a Roma si terrà una grande manifestazione nazionale per fermare il massacro del popolo palestinese. Questo evento, ispirato dalla mozione parlamentare presentata unitariamente, invita tutte e tutti a unirsi in un grido di protesta contro la violenza e l'ingiustizia. La mobilitazione punta a sensibilizzare l'opinione pubblica e a promuovere una pace duratura per la Palestina.

19.40 "Tutte e tutti a Roma sabato 7 giugno. Una grande manifestazione nazionale per fermare il massacro del popolo palestinese.Una piattaforma chiara, inscritta nella mozione parlamentare che unitariamente abbiamo presentato in Parlamento.Facciamo appello tutte e tutti coloro che sentono come insopportabile quello che sta succedendo,mobilitiamoci insieme per fermare il massacro e i crimini del governo Netanyahu a Gaza". Così in una nota Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

