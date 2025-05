Gaza Onu | In 10 giorni 180mila sfollati Von der Leyen | Abominevole colpire i civili Lavrov | Inaccettabile

La crisi umanitaria nella Striscia di Gaza, amplificata dalla recente offensiva militare israeliana, ha costretto allo sfollamento circa 180mila persone in soli dieci giorni. Le dichiarazioni dell’Unione Europea, con von der Leyen che definisce "abominevole" colpire i civili, e di Lavrov, che parla di situazione "inaccettabile", evidenziano un raro allineamento tra Bruxelles e Mosca di fronte a questa tragedia.

La tragedia senza fine che si consuma nella Striscia di Gaza fa convergere per una volta le posizioni di Unione europea e Russia. La nuova offensiva militare avviata da Israele ha costretto allo sfollamento, in 10 giorni e fino al 25 maggio, quasi 180mila persone, ha fatto sapere l’ Organizzazione Internazionale per le Migrazioni dell’Onu. La dichiarazione, rilasciata a nome del Global Camp Coordination and Camp Management Cluster, ha espresso profondo allarme e denunciato gli attacchi diretti ai rifugi, sempre piĂą all’ordine del giorno. Secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa, oggi diversi civili sono stati uccisi negli attacchi della Israeli Air Force in diverse zone dell’enclave... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Onu: “In 10 giorni 180mila sfollati”. Von der Leyen: “Abominevole colpire i civili”. Lavrov: “Inaccettabile”

Approfondimenti da altre fonti

Israele Medio Oriente, Kallas: Maggioranza Ue per revisione accordo con Israele; A Gaza cinque tir di aiuti in due giorni; Capo del Mossad, ministro israeliano e Witkoff a Roma per colloqui su nucleare iraniano; Gaza, Starmer: La popolazione non può morire di fame | Nuovo allarme dell'Onu: altri aiuti o 14mila bimbi rischiano la vita entro 48 ore. 🔗Ne parlano su altre fonti

Mo: Onu, 'quasi 180.000 persone state sfollate a Gaza a causa nuova offensiva Idf' - Gaza, 27 mag. (Adnkronos) - Una nuova offensiva militare israeliana ha costretto allo sfollamento, in 10 giorni e fino al 25 maggio, quasi 180.000 persone. Lo ha dichiarato martedì l'Organizzazione In ... 🔗Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Gaza affamata assalta i forni, l’Onu: “Un cucchiaino d’aiuto quando servirebbe un’alluvione” - A Gaza la fame avanza, la sicurezza crolla e gli aiuti si perdono tra le macerie. Dopo undici settimane di blocco quasi totale, i camion con il cibo arrivano a intermittenza, insufficienti e spesso ... 🔗Secondo fanpage.it

Gaza, nuovi raid Israele, Onu: entrati aiuti ma non hanno ancora raggiunto i palestinesi - Le Nazioni Unite hanno descritto il nuovo processo di sicurezza israeliano per fare entrare e distribuire gli aiuti nella Striscia come "lungo, complesso e pericoloso". L'Ue, il Regno Unito e altri Pa ... 🔗msn.com scrive

Gaza. Nuovi raid nella notte. Colpita scuola Onu a Jabaliya