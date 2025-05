Gaza migliaia di palestinesi affamati assaltano centro di aiuti umanitari a Rafah Idf spara in aria per disperdere la folla - VIDEO

Nella Striscia di Gaza, migliaia di palestinesi affamati hanno assaltato un centro di aiuti umanitari a Rafah, tentando di ottenere cibo in un contesto di grave crisi alimentare. Testimonianze locali affermano che il centro è stato "distrutto" e che la folla ha portato via tutto il cibo disponibile. Per disperdere i manifestanti, l'IDF ha sparato in aria, intensificando la già drammatica situazione.

Secondo quanto riportato da alcuni media locali, il centro sarebbe stato "distrutto" e tutto il cibo portato via dalla folla affamata Migliaia di palestinesi affamati hanno preso d'assalto un centro di distribuzione di aiuti umanitari a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.

