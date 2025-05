Gaza l’allarme del medico di Emergency | Aiuti insufficienti e farmaci mai arrivati il rischio di epidemie è altissimo

In un contesto di emergenza sanitaria critica, Andrea Bona, medico di Emergency, lancia un allarme sulla situazione a Gaza. Con aiuti insufficienti e farmaci mancanti, il rischio di epidemie è elevato. Le esplosioni e i suoni delle armi risuonano mentre i medici tentano di curare i pazienti, creando un'atmosfera di estrema tensione e vulnerabilità all'interno delle cliniche.

“Stamattina, mentre visitavamo i pazienti nella nostra clinica di Al-Qarara, le esplosioni facevano tremare i muri delle stanze. Si sentivano anche mitragliatrici, probabilmente provenienti dai carri armati vicini”. È la voce ferma ma provata quella di Andrea Bona, medico di Emergency operativo nella clinica di Al-Qarara, a nord di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. La sua testimonianza è andata in onda nel corso della trasmissione Effetto Giorno, su Radio24, e restituisce un quadro tragico della situazione nella Striscia di Gaza. Gli attacchi, spiega Bona, “negli ultimi giorni stanno aumentando moltissimo, soprattutto con l’artiglieria pesante sia via terra che via mare “, con un’intensificazione dei bombardamenti nelle aree di Khan Younis e Al-Qarara... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, l’allarme del medico di Emergency: “Aiuti insufficienti e farmaci mai arrivati, il rischio di epidemie è altissimo”

Ne parlano su altre fonti

La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Emergency: “A Gaza popolazione in fuga massacrata da fame e bombe”; Gaza, la testimonianza dalla clinica di Emergency: “I nostri infermieri non riescono a uscire di casa. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Gaza, il medico di Bologna a capo della missione di Emergency: «Manca il cibo, viviamo con lo zaino pronto per fuggire e il fischietto al collo per darci l'allarme» - da ottobre dell’anno scorso è coordinatore medico della missione di Emergency a Gaza. Prima di iniziare a raccontare cosa succede in quella terra martoriata, si alza con il telefonino in mano ... 🔗Lo riporta corrieredibologna.corriere.it

L'allarme di Emergency: "A Gaza vince solo la fame, manca tutto" - malati e feriti arrivano denutriti ai pochi medici. Le bombe sugli ospedali violano il diritto internazionale, dice il coordinatore di Emergency per Gaza a Rainews24 Israele ha approvato un piano ... 🔗Da rainews.it

Emergency: “A Gaza popolazione in fuga massacrata da fame e bombe” - Parla Giorgio Monti, medico della clinica di Khan Younis: “La gente è nell’angolo tra i raid e il sistema politico locale” ... 🔗Come scrive repubblica.it

EMERGENCY a Gaza | Con attacco a Khan Younis aumenta preoccupazione e insicurezza