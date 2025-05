Gaza l’agonia dei bambini feriti | la paura delle bombe e le operazioni senza antidolorifici

In un contesto di devastazione e paura, la dottoressa Tizia Riggio, chirurga estetica di Londra, si è recata a Gaza per affrontare le gravi conseguenze dei conflitti. Nel cuore della crisi, i bambini e le donne sono le vittime più vulnerabili, affrontando non solo ferite fisiche ma anche l'assenza di antidolorifici. La sua esperienza offre uno sguardo toccante su una realtà straziante e urgente.

La dottoressa Tizia Riggio, chirurga estetica che opera a Londra, è giunta a Gaza per operare ricostruzioni dei tessuti sui pazienti più gravi. Un'esperienza brutale, tra paura, sofferenze e la consapevolezza che i feriti che giungono nei pochi ospedali ancora attivi sono prevalentemente donne e bambini, che ha deciso di raccontare all'Ansa L'articolo Gaza, l’agonia dei bambini feriti: la paura delle bombe e le operazioni senza antidolorifici proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, l’agonia dei bambini feriti: la paura delle bombe e le operazioni senza antidolorifici

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Aiuti umanitari col contagocce mentre le bombe cadono senza sosta: l’agonia di Gaza sotto gli occhi del mondo; Aiuti umanitari col contagocce mentre le bombe cadono senza sosta | l’agonia di Gaza sotto gli occhi del mondo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Una chirurga a Gaza: “Bambini operati al buio, non ci sono anestetici né guanti. La guerra non salva nessuno” - La testimonianza della chirurga Tiziana Riggio, che parla delle precarie condizioni in cui i medici lavorano a Gaza: "Non mi era ai capitato di operare ... 🔗Da fanpage.it

"Bambini operati senza anestetici, spesso lavoriamo al buio": il racconto della chirurga a Gaza - La drammatica testimonianza di Tiziana Riggio, chirurga impegnata a Khan Younis. "Bambini escono dalla sala operatoria in totale agonia. Non ci sono anestetici e non ci sono analgesici" ... 🔗ilfattoquotidiano.it scrive

Gaza, la strage nella scuola: il raid uccide donne e bambini - Colpito un istituto a nord della Striscia trasformato in ostello per famiglie: 36 le vittime. L’Idf evacua Kahn Younis: “Presto attacco senza precedenti”. 🔗Segnala repubblica.it

Gaza in agonia, migliaia i morti, 20.000 feriti in trappola - Israele sotto attacco - Podcast