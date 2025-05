Gaza Israele pronto ad accettare tregua Witkoff | Nessuna risposta di Hamas

In un contesto di crescente tensione, Israele si dice pronto ad accettare una tregua, mentre gli inviati statunitensi, Steve Witkoff e Adam Boehler, informano i familiari degli ostaggi a Gaza di non aver ricevuto alcuna risposta da Hamas riguardo a un piano di cessate il fuoco. La situazione rimane incerta, con le trattative in attesa di sviluppi significativi.

(Adnkronos) – Gli inviati speciali di Donald Trump, Steve Witkoff e Adam Boehler, hanno detto ai parenti degli ostaggi a Gaza che gli Stati Uniti non hanno ricevuto al momento una risposta di Hamas relativamente a quello che hanno definito "l'unico piano di cessate il fuoco sul tavolo". A scriverne è 'Haaretz', all'indomani di una ...

