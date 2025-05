Gaza il video della bambina tra le fiamme dopo il bombardamento israeliano | Voglio le mie sorelle ma sono tutti morti

Un video straziante mostra una bambina tra le fiamme, sola tra le rovine di un bombardamento israeliano a Gaza. Con la disperazione dipinta sul volto, grida il desiderio di riabbracciare le sue sorelle, tutte morte nell'attacco. Le immagini, provenienti dalla scuola Fahmi Al-Jirjawi, hanno scosso l'opinione pubblica internazionale, portando l'attenzione sulla tragica situazione della popolazione palestinese in un contesto di crescente violenza.

Le immagini della bambina tra le fiamme, sola tra le macerie e il fuoco, hanno fatto il giro del mondo. Lo scenario è quello della Striscia di Gaza, dove un raid aereo ha colpito la scuola Fahmi Al-Jirjawi, nel nord del territorio palestinese. La struttura, che in origine ospitava studenti, era diventata nelle ultime settimane un rifugio di emergenza per centinaia di civili sfollati, molti dei quali avevano cercato riparo dopo l’intensificarsi dei bombardamenti nella zona. Leggi anche: Rula Jebreal infuriata con Bocchino, scontro furibondo in tv: “Sei un pazzo ubriaco” Il video, girato pochi minuti dopo l’esplosione, mostra una scena che ha sconvolto anche gli osservatori più abituati agli orrori della guerra: tra il fumo e le lamiere contorte, si intravede la figura di una bambina, scalza e con il volto annerito dal fumo, che cammina attonita tra i corpi... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it