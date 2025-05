Gaza il delirio di Mentana che nega la realtà | Non mi si parli di genocidio è un' altra cosa è quello degli ebrei - VIDEO

Durante il Festival della Tv di Dogliani, Enrico Mentana ha suscitato polemiche negando l'idea di un genocidio palestinese a Gaza. Il giornalista ha chiarito che, a suo avviso, solo il genocidio pianificato da Hitler merita tale definizione, generando un acceso dibattito sulla percezione del conflitto e delle sue tragiche conseguenze.

Il giornalista nega il genocidio palestinese affermando che si può definire con questo termine "quello pianificato dagli uomini di Hilter" ma non quello di a Gaza Enrico Mentana nega il genocidio a Gaza. Presente al Festival della Tv di Dogliani, in provincia di Cuneo, il giornalista ha discu... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, il delirio di Mentana che nega la realtà: "Non mi si parli di genocidio, è un'altra cosa, è quello degli ebrei" - VIDEO

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Israele nega il cessate il fuoco a Gaza mentre si avvicina il rilascio di Edan Alexander - Mentre il passaggio sicuro per Alexander è stato consentito a seguito degli sforzi di mediazione, le forze israeliane continueranno i preparativi per intensificare le operazioni a Gaza. 🔗Come scrive msn.com

Rete spezzina pace e disarmo lunedì in Piazza Mentana: “Un flash mob per Gaza, il popolo palestinese e la sua terra” - Insieme in piazza per dirlo". Continua a leggere Rete spezzina pace e disarmo lunedì in Piazza Mentana: “Un flash mob per Gaza, il popolo palestinese e la sua terra” su Città della Spezia ... 🔗Si legge su msn.com

Onu: Israele nega sopravvivenza a Gaza - "A Gaza gli atti di guerra mostrano un totale disprezzo per la vita umana, sotto gli occhi del mondo": così, su X, il Commissario dell'Unrwa, l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi. Lazzarini ... 🔗Come scrive informazione.it