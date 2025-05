Gaza il cardinal Zuppi | Chiediamo ingresso aiuti umanitari senza restrizioni e dialogo che porti a soluzione 2 popoli 2 Stati

Il cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna, si è pronunciato sulla situazione a Gaza, chiedendo un accesso senza restrizioni per gli aiuti umanitari e un dialogo profondo per una soluzione basata sulla coesistenza di due popoli e due stati. Le sue dichiarazioni riflettono l'urgenza di sostenere la popolazione della Striscia e richiamano le parole di Leone XIV durante la sua prima udienza generale.

