Gaza i giornalisti mainstream si svegliano un anno e mezzo dopo | certa gente fa schifo occorre dirlo con forza

Nel contesto del conflitto a Gaza, la tardiva attenzione dei giornalisti mainstream solleva interrogativi su etica e responsabilità. Un anno e mezzo dopo, la copertura selettiva e le narrazioni convenzionali sembrano ignorare le conseguenze devastanti di questa indifferenza. Questo articolo esplora il ruolo del giornalismo nel plasmare l'opinione pubblica e la necessità di una maggiore integrità e coraggio nel reportare eventi tragici.

Troppo comodo schierarsi adesso! Non sono tra quelli che dicono meglio tardi che mai: quel ritardo ha causato decine di migliaia di vittime Mi riesce difficile capire come la maggior parte del giornalismo mainstream non si vergogni di pubblicare sempre e soltanto ciò che fa comodo agli editor...