Gaza | folla assalta sito di aiuti umanitari a Rafah elicottero israeliano interviene

Una folla ha assaltato un sito di aiuti umanitari a Rafah, nei territori palestinesi, costringendo gli operatori americani a fuggire. Durante l'incidente, il complesso è stato distrutto e la recinzione spostata. In risposta, un elicottero da combattimento israeliano è intervenuto, intensificando le tensioni nella regione già colpita da conflitti e crisi umanitarie.

Secondo i media di Gaza, vicini a Hamas, una folla di persone ha fatto irruzione nel complesso di aiuti umanitari nella zona di Rafah e gli operatori americani sarebbero fuggiti. Il sito sarebbe stato distrutto e la recinzione spostata, mentre un elicottero da combattimento israeliano avrebbe aperto il fuoco in aria per disperdere la folla. La notizia non viene confermata da altre fonti nella Striscia né finora l'Idf ha fatto dichiarazioni. Un filmato postato online sembra mostrare migliaia di palestinesi che invadono il sito di distribuzione a Rafah, nella parte meridionale di Gaza, poco fa... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza: folla assalta sito di aiuti umanitari a Rafah, elicottero israeliano interviene

