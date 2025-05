Gaza folla assalta il centro di distribuzione aiuti di Rafah | La sicurezza privata Usa si è ritirata

Nella Striscia di Gaza, una folla ha assaltato il centro di distribuzione degli aiuti umanitari a Rafah, mentre la sicurezza privata americana ha deciso di ritirarsi. L'incidente ha sollevato preoccupazioni sull'efficacia della gestione degli aiuti e sulla sicurezza della zona, già martoriata da un conflitto prolungato e da una crisi umanitaria crescente.

Una folla ha fatto irruzione nel complesso in cui vengono distribuiti gli aiuti umanitari a ovest di Rafah, nella parte meridionale della Striscia di Gaza. La Gaza Humanitarian Foundation, che gestisce il sito, ha fatto sapere che i contractor americani che si occupano della sua sicurezza si sono ritirati per consentire a "un piccolo numero " di persone di prendere il cibo. "Le necessità sul campo sono enormi. A un certo punto, nel tardo pomeriggio, il numero di persone presenti nel centro era tale che la squadra della GHF si è ritirata per permettere a un piccolo numero di abitanti di Gaza di prendere gli aiuti in sicurezza e disperdersi", afferma la GHF in una dichiarazione che sembra cercare di minimizzare l'incidente avvenuto solo al secondo giorno di operazioni...

