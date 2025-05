Gaza emergenza umanitaria | Il cibo non si trova abbiamo tutti fame

L'emergenza umanitaria a Gaza si aggrava, con il cibo che scarseggia e la fame che morde. Un rapporto dell'ONU evidenzia come la guerra abbia devastato oltre il 95% dei terreni agricoli, rendendoli inaccessibili e inutilizzabili. A questo si aggiunge l'aumento drammatico degli sfollati, con 180.000 persone costrette a lasciare le proprie case negli ultimi dieci giorni, aggravando ulteriormente una situazione già critica.

