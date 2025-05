Gaza e Ucraina generale Tricarico | Putin e Netanyahu giocano col fuoco e…

In un'analisi incisiva, l'ex Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale Tricarico, esplora le strategia di Putin e Netanyahu in due scenari di conflitto attuali: Gaza e Ucraina. Sottolineando l'illogicità degli interventi militari e le loro conseguenze diplomatiche, Tricarico offre un punto di vista critico sulle dinamiche di potere che stanno giocando con il destino di milioni di persone.

L'ex Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica fa il punto della situazione su quanto sta avvenendo in due zone di guerra " Non so cosa abbiano in mente sia Putin che Netanyahu, due modi di fare interventi militari completamente fuori ogni logica, soprattutto sul piano diplomatico, ci dovrebbe essere un unico modo per arrivare a una tregua, il cessate il fuoco e poi parlare di pace vera, ma qui niente, non c'è modo per essere ottimisti ", le parole del generale Leonardo Tricarico, ex Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare che non riesce a comprendere quello che si sta facendo soprattutto a livello mondiale da parte degli altri stati...

