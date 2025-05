Gaza e Kiev? No le priorità di Tajani sono i disturbi intestinali | i diplomatici della Farnesina convocati al convegno

Mentre il mondo affronta crisi drammatiche come la guerra in Ucraina e i conflitti a Gaza, il ministro degli Esteri Antonio Tajani sembra porre al primo posto la salute intestinale. In un convegno dedicato, i diplomatici della Farnesina sono stati chiamati a riflettere sull'importanza della flora batterica e del microbiota, tematizzando così un aspetto spesso trascurato della salute nel contesto di una diplomazia globale in tumulto.

Il mondo esplode – la guerra in Ucraina e nella striscia di Gaza – ma il ministero degli Esteri, guidato da Antonio Tajani, ha un unico pensiero in testa: sensibilizzare il personale diplomatico sull'importanza della flora batterica e del microbiota intestinale. Digerire e proteggersi dai disturbi intestinali, prima di tutto. Mercoledì 28 maggio alle 15, infatti, tutto il personale diplomatico della Farnesina è stato convocato al ministero per presenziare alla conferenza "L'importanza del microbiota intestinale". Non potrà mancare l'intervento dello stesso ministro degli Esteri Tajani che durante la mattinata sarà alla Camera per un'informativa urgente sulla guerra a Gaza e sui piani militari del premier israeliano Benjamin Netanyahu...

