Gaza dottoressa italiana | Operiamo senza anestesia

In un contesto di emergenza umanitaria, una dottoressa italiana racconta la sua esperienza come volontaria nella striscia di Gaza, dove l'assenza di risorse costringe i medici a operare senza anestesia. La sua testimonianza, raccolta da Massimiliano Cochi, mette in luce le sfide e il coraggio del personale sanitario in una delle regioni più colpite dai conflitti.

“Operiamo senza anestesia”. È la testimonianza di una dottoressa italiana, medico chirurgo che è impegnata come volontaria nella striscia di Gaza. Servizio di Massimiliano Cochi. Gaza, dottoressa italiana: “Operiamo senza anestesia” TG2000... 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Gaza, dottoressa italiana: “Operiamo senza anestesia”

