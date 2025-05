Gaza chirurga volontaria Tiziana Riggio | Capita di operare senza luce mancano guanti e anestetici guerra non salva nessuno – VIDEO

La dottoressa Tiziana Riggio, chirurga volontaria a Gaza, racconta la drammatica realtà di un ospedale in cui si opera senza luce, guanti e anestetici. In un contesto di guerra, definito “un inferno di ferite, ustioni e dolore”, la missione umanitaria della Dottoressa Riggio mette in luce le difficili condizioni mediche e umane a cui sono sottoposti i più vulnerabili, soprattutto donne e bambini.

La missione umanitaria della dottoressa Riggio si svolge in un contesto definito da lei stessa come "un inferno di ferite, ustioni e dolore", dove a pagare il prezzo più alto sono soprattutto donne e bambini "Non mi era mai capitato di operare al buio".

