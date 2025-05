Gaza centrosinistra verso manifestazione nazionale il 7 giugno per la Striscia

Il centrosinistra italiano si prepara a una manifestazione nazionale per Gaza il 7 giugno, grazie a intense interlocuzioni tra i leader di Pd, M5S e Avs. Dopo giorni di discussioni, l'idea di radunare una piazza si è trasformata in realtà , dimostrando una crescente unità nelle richieste di solidarietà e azione per la Striscia. La mobilitazione si preannuncia un momento significativo per il sostegno alla causa.

Ore di interlocuzioni intense tra i leader di centrosinistra per convergere su una manifestazione per Gaza. L’idea di una piazza, circolata nei giorni scorsi e filtrata come ipotesi, si è concretizzata. Dopo una fitta serie di scambi tra i leader di Pd, M5S e Avs, una cosa è certa: la manifestazione si farĂ . SarĂ un unico appuntamento nazionale, nelle strade di Roma. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli sono sul punto di chiudere anche su una data: si va verso il 7 giugno. Un’ipotesi piĂą che realistica e frutto di una mediazione tra varie possibilitĂ in campo. L’idea del 15 giugno, inizialmente presa in considerazione, sarebbe tramontata... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, centrosinistra verso manifestazione nazionale il 7 giugno per la Striscia

