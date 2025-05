Gaza caos durante la distribuzione degli aiuti umanitari a Rafah | spari in aria

A Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, si è verificato un caos durante la distribuzione di aiuti umanitari, con spari in aria mentre una folla si accalcava presso il punto di distribuzione gestito da una compagnia di sicurezza privata statunitense. I report e i video diffusi online mostrano scene di tensione e panico, evidenziando la critica situazione in cui si trovano i residenti della regione.

Caos a Gaza presso uno dei punti di distribuzione di aiuti umanitari a Rafah, nel sud della Striscia, dove una folla ha fatto ha preso d'assalto il sito gestito da una compagnia di sicurezza privata statunitense. Secondo quanto riportato da alcuni media e da video pubblicati online, si sarebbero anche verificati degli spari. Momenti di tensione in un contesto ulteriormente complicato dall' opposizione di Hamas a questa modalità di distribuzione di aiuti che, di fatto, taglia fuori la milizia palestinese dal meccanismo.

