Gaza caos a Rafah | assalto a centro aiuti Usa operatori in fuga e colpi in aria

A Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, la situazione è precipitata in un caos senza precedenti, con migliaia di palestinesi che hanno assaltato un centro di distribuzione degli aiuti umanitari statunitensi. La fuga degli operatori umanitari e i colpi di arma da fuoco hanno amplificato il senso di emergenza, secondo quanto riportato da media israeliani che hanno condiviso video non verificati dell'accaduto.

Situazione fuori controllo a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, dove migliaia di palestinesi hanno preso d'assalto uno dei centri di distribuzione degli aiuti umanitari allestiti dagli Stati Uniti. La notizia è riportata da alcuni media israeliani, che citano video non verificati diffusi sui social. Secondo queste ricostruzioni, l'assalto avrebbe costretto gli operatori americani a fuggire, lasciando il sito in balìa della folla. La recinzione perimetrale sarebbe stata divelta, e l'intero centro distrutto. Per tentare di contenere la situazione, un elicottero da combattimento israeliano avrebbe sparato in aria nel tentativo di disperdere la massa...

