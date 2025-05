Gaza assaltato centro aiuti alimentari | le immagini

Un centro di distribuzione di aiuti alimentari a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, è stato assaltato da centinaia di persone, creando un clima di tensione e caos. Testimoni oculari segnalano colpi di arma da fuoco, con le forze israeliane che affermano di aver sparato colpi di avvertimento per disperdere la folla. Le immagini della situazione drammatica stanno facendo il giro del mondo.

(LaPresse) – Un centro di distribuzione di aiuti alimentari nell’area di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, è stato assaltato da centinaia di persone. Alcuni giornalisti presenti sul posto hanno riferito di colpi di arma da fuoco. L’Idf ha parlato di colpi di avvertimento... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, assaltato centro aiuti alimentari: le immagini

