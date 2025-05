Gaza ancora sotto attacco israeliano Popolazione alla fame

Gaza continua a subire attacchi israeliani, mentre la popolazione affronta una grave crisi alimentare. Nonostante gli sforzi per la distribuzione degli aiuti, le difficoltĂ e le critiche si intensificano. In questo contesto drammatico, il reportage di Pierachille Dolfini mette in luce la difficile realtĂ vissuta dai residenti.

A Gaza, ancora sotto attacco, si lavora per la distribuzione degli aiuti non senza critiche e difficoltĂ . Servizio di Pierachille Dolfini.

