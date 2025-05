Gaza ancora bombe israeliane Ospedali allo stremo aiuti difficili

Continua il drammatico scenario a Gaza, dove i bombardamenti israeliani non accennano a fermarsi, aggravando la già precaria situazione degli ospedali, che si trovano al limite delle loro capacità. La difficile situazione umanitaria rende quasi impossibile l'arrivo degli aiuti. Un'inchiesta di Massimiliano Cochi per TG2000 approfondisce gli effetti devastanti di questo conflitto in corso.

Continua il bombardamento incessante del territorio palestinese. Difficile portare aiuto. Servizio di Massimiliano Cochi Gaza, ancora bombe israeliane. Ospedali allo stremo, aiuti difficili TG2000... 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Gaza, ancora bombe israeliane. Ospedali allo stremo, aiuti difficili

Ne parlano su altre fonti

Attaccata Khan Younis, ospedali al collasso. 22 Paesi chiedono la ripresa completa degli aiuti - Fonti europee, ok dei 27 dell'Ue alla revoca delle sanzioni alla Siria; Gaza, Alaa aveva dieci figli e Israele gliene uccide nove; Raid israeliano a Gaza uccide 9 figli di una dottoressa; Guerra Israele, Bbc: raid a Gaza su casa dottoressa, morti 9 dei 10 figli. 🔗Ne parlano su altre fonti

Dieci ospedali attaccati da Israele in una settimana - I bombardamenti su cliniche e centri sanitari nella Striscia di Gaza si sono intensificati con l'ultima offensiva, e la situazione è sempre più disperata ... 🔗Da ilpost.it

Gaza, bombe sulla casa di una dottoressa palestinese, morti 9 dei suoi 10 figl | Diretta - Un video verificato dalla Bbc mostra piccoli corpi ustionati estratti dalle macerie di un attacco israeliano a Khan Younis. Morti 9 dei dieci figli di una dottoressa. L'Oms chiede "pietà per Gaza". Ac ... 🔗Scrive msn.com

Gaza, decine di morti in nuovi raid di Israele: distribuiti aiuti, bombardato un ospedale - Funzionari palestinesi affermano che uno dei due ospedali rimasti nel nord di Gaza è stato colpito giovedì e ha subito danni ingenti. Le Nazioni Unite hanno dichiarato che gli aiuti dei primi 90 camio ... 🔗msn.com scrive

Gaza, ancora bombe israeliane. Ospedali allo stremo, aiuti difficili