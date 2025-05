GAVI sotto assedio | perché per gli Usa è un errore strategico depotenziare l’Alleanza per i vaccini

L'alleanza GAVI, che ha rivoluzionato l'accesso ai vaccini per milioni di bambini nel mondo, è ora sotto pressione. Depotenziare questo fondamentale strumento di immunizzazione rappresenta non solo un rischio per la salute globale, ma anche un errore strategico per gli Stati Uniti. Questo articolo esplora le implicazioni di una tale scelta e il valore cruciale di GAVI nella lotta contro le malattie infettive.

GAVI, acronimo di Global Alliance for Vaccine Immunization, aiuta a vaccinare più della metà dei bambini del mondo contro malattie infettive mortali e debilitanti. Si tratta di una partnership pubblico-privata fondata nel 2000 con l'obiettivo di migliorare l'accesso ai vaccini nei paesi a basso e medio reddito. Dal suo inizio, ha contribuito a vaccinare oltre 1,1 miliardi di bambini in 78 paesi, prevenendo più di 18,8 milioni di decessi. Alla sua nascita c'erano 43 paesi, tra cui la maggior parte dell'Africa subsahariana, dove almeno 1 bambino su 10 moriva prima dei 5 anni a causa di malattie infettive...

