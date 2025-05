Gasperini prossimo a salutare l’Atalanta! Contatti positivi tra l’ex allenatore della Primavera della Juve e quel club di Serie A La situazione attuale

Gian Piero Gasperini è pronto a dire addio all'Atalanta, dopo nove stagioni di successi. Secondo fonti vicine alla squadra, i contatti con un club di Serie A sono in fase avanzata, e un accordo sembra imminente. L'ex allenatore della primavera della Juventus potrebbe così avviare un nuovo capitolo della sua carriera nel massimo campionato italiano.

Gasperini è vicinissimo al divorzio con l'Atalanta! I contatti con quel club di Serie A sono molto avanzati: si cerca un accordo. La sensazione sta per diventare quasi una certezza. Gian Piero Gasperini dovrebbe lasciare l' Atalanta dopo nove straordinarie stagioni per accasarsi alla Roma. Questo è quanto risulta a Gianluca Di Marzio. Secondo quanto asserito dal giornalista, il club giallorosso e l'ex allenatore della Juve Primavera hanno intrattenuto dei contatti positivi nelle scorse ore. La percezione è che si possa arrivare a un accordo definitivo.

