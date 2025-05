Gasperini lascia l’Atalanta | decisione presa Si chiude la sua era in nerazzurro e adesso? Quale sarà la prossima squadra dell’ex Juve

Gian Piero Gasperini lascia l'Atalanta, segnando la conclusione di un'era significativa per il club bergamasco. La decisione, frutto di valutazioni dopo una stagione altalenante, apre interrogativi sul futuro dell'allenatore ex Juventus. Matteo Moretto ha condiviso aggiornamenti sul possibile approdo di Gasperini in una nuova squadra, alimentando le speculazioni tra i tifosi e gli esperti del settore. Cosa riserverà il destino a questo rinomato tecnico?

Gasperini lascia l'Atalanta: si chiude l'era dell'allenatore alla Dea, e adesso? Quale sarà la prossima squadra dell'ex tecnico della Juventus. Matteo Moretto ha fornito un aggiornamento sul futuro di Gian Piero Gasperini tramite il suo profilo X. Secondo il giornalista, l'allenatore avrebbe deciso di lasciare l' Atalanta, comunicando ufficialmente la sua scelta alla società. Una decisione che arriva dopo la proposta importante ricevuta dalla Roma, pronta ad affidargli la panchina per avviare un nuovo progetto tecnico. La volontà del club giallorosso, infatti, è quella di chiudere il prima possibile l'accordo per la guida tecnica della prossima stagione...

