Gasperini Juve addio all’Atalanta possibile! Il tecnico può davvero lasciare Bergamo | gli ultimi aggiornamenti dopo l’incontro di oggi

Gian Piero Gasperini potrebbe dire addio all'Atalanta, con possibilità concrete di un trasferimento alla Juventus. Gli ultimi aggiornamenti, riportati da Fabrizio Romano, indicano che il futuro del tecnico è ancora incerto dopo l'incontro di oggi con la società bergamasca. Scopriamo i dettagli su questa situazione in evoluzione e le potenziali implicazioni per entrambe le squadre.

Gasperini Juve, addio all'Atalanta? Può lasciare Bergamo, possibilità concreta: cosa filtra sul futuro dell'allenatore. Come riferito da Fabrizio Romano, il futuro di Gian Piero Gasperini all' Atalanta è ancora aperto dopo l'incontro di oggi con la società. La separazione rimane una possibilità concreta e che viene presa in considerazione, nonostante un nuovo accordo sia ancora sul tavolo dalla scorsa settimana. Dopo l'incontro di oggi, dunque, nulla è stato ancora deciso: si attendono nuovi aggiornamenti sul futuro del tecnico accostato negli ultimi mesi anche alla panchina della Juve.