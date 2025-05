Gasperini apre all’addio all’Atalanta dopo nove anni | può lasciare per mancanza di motivazioni

Dopo nove anni alla guida dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini apre alla possibilità di un addio. Durante un incontro con la proprietà a Zingonia, il tecnico ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alla mancanza di motivazioni. Scopriamo cosa è emerso da questo summit e quali sono le prospettive per il futuro del mister bergamasco.

Nell'incontro di oggi avvenuto con la proprietà Gasperini ha parlato di un possibile addio all'Atalanta: cosa è emerso dal summit a Zingonia e quale potrebbe essere il suo futuro...

