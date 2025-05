Gasperini addio all’Atalanta possibilità concreta | Roma vigile e Percassi sul sostituto

Gian Piero Gasperini potrebbe dire addio all'Atalanta dopo nove anni di successi. Le recenti dichiarazioni del tecnico, in cui ha parlato di "asticella da abbassare" e di possibili divergenze con la dirigenza, hanno suscitato preoccupazione tra i tifosi. A Roma, la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per trovare un possibile sostituto. Analizziamo la situazione e le possibili evoluzioni.

“Per una volta in nove anni dovrò abbassare l’asticella, non so se sarà accettato o meno. Forse all’ultimo anno si è creata qualche crepa, qualche visione diversa, ma tutto è superabile”. Queste le parole di Gasperini pronunciate nel post Parma, per nulla apprezzate dalla dirigenza e dall’evidente sapore d’addio. La posizione del tecnico è più che mai in bilico, un futuro che, dopo tanto tempo alla guida della Dea, potrebbe cambiare per più motivi. Proprio per cercare di mettere un po’ di chiarezza su tutta questa faccenda, è andato in scena oggi un incontro tra il mister e i Percassi. Nessun accordo di permanenza o addio imminente, ma qualche cosa di importante è venuto fuori: sul piatto c’è un rinnovo con l’Atalanta fino al 2027, un qualcosa che tutto l’ambiente vuole, come anche testimoniato dagli striscioni della Curva nell’ultima di campionato, ma il tecnico non è sicuro... 🔗 Leggi su Sololaroma.it