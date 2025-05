Gasp-Roma i dettagli dell’accordo e le ultime sul nodo Dybala | CM IT

La Roma è pronta a stringere l’accordo con Gian Piero Gasperini, in un momento cruciale per il progetto giallorosso. Dopo il rifiuto del Como per Cesc Fabregas, i giallorossi tornano a focalizzarsi sull’allenatore piemontese, ritenuto la scelta ideale per guidare la squadra verso nuove ambizioni. L'articolo esplora i dettagli dell'offerta e le ultime novità riguardo al futuro di Dybala.

L’allenatore piemontese sempre più vicino a sposare il progetto giallorosso: la società ha messo sul piatto un’offerta importante La Roma vuole chiudere l’accordo con Gasperini. Dopo il no del Como per Fabregas, i giallorossi hanno riaperto i dialoghi con l’allenatore piemontese, considerato da sempre una delle prime scelte di Ranieri. Roma, Gasperini sempre più vicino: Ranieri insiste (LaPresse) – Calciomercato.it L’ormai ex tecnico della Roma ha infatti un ottimo rapporto con l’allenatore di Grugliasco, che in una fase iniziale, aveva esternato delle perplessità sul progetto dei giallorossi. Il pressing di Ranieri e la voglia di iniziare una nuova avventura lontano da Bergamo hanno però cambiato lo scenario, avvicinando in queste ore di molto le parti... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Gasp-Roma, i dettagli dell’accordo e le ultime sul nodo Dybala | CM.IT

