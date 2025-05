Gasp e la Dea mai così lontani | si scalda la pista che porta a Roma

L'era di Gian Piero Gasperini all'Atalanta potrebbe volgere al termine. In un incontro cruciale tenutosi oggi a Bergamo, il tecnico e la dirigenza hanno discusso per la prima volta di una possibile separazione. Dal suo arrivo nel 2016, Gasperini ha guidato la Dea verso importanti traguardi, ma le voci su un cambio di rotta si intensificano. La pista che conduce a Roma si fa sempre più calda.

Bergamo, 27 maggio 2025 – L'era di Gian Piero Gasperini all' Atalanta sembrerebbe arrivata alla conclusione: nell'incontro andato in scena oggi tra il tecnico e la Dea si è parlato per la prima volta di una possibile separazione. Il mister siede sulla panchina nerazzurra dal 2016 ed è stato il principale artefice della scalata della squadra verso le zone più nobili della classifica. Nell'arco di nove stagioni, Gasperini ha fatto diventare a tutti gli effetti la squadra una delle big del campionato e nella scorsa stagione è arrivata anche la vittoria in Europa League in finale contro il Bayer Leverkusen, che ha certificato ancora una volta il lavoro eccellente dell'ex allenatore di Genoa e Inter...