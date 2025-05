Gas russo e altre illusioni | il RePowerEu può mettere in difficoltà l’economia russa?

L'articolo esplora come il piano RePowerEU dell'Unione Europea potrebbe mettere in difficoltà l'economia russa, segnando un passo deciso verso l'indipendenza energetica dalla Russia. Analizzando le strategie e le contromosse, si mette in evidenza l'intenzione europea di porre fine al proprio contributo alla guerra in Ucraina, promuovendo una transizione verso fonti energetiche più sostenibili.

Mosse e contromosse. L’Unione europea è pronta, almeno sulla carta, a porre fine al contributo europeo alla guerra in Ucraina. Tramite la presentazione del nuovo piano RePowerEu, che punta a liberare la comunità europea dal giogo russo e al contempo facilitare la transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, Ursula Von der Leyen ha annunciato . L'articolo Gas russo e altre illusioni: il RePowerEu può mettere in difficoltà l’economia russa? proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gas russo e altre illusioni: il RePowerEu può mettere in difficoltà l’economia russa?

