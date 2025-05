Garlasco svolta sul supertestimone | cosa sta succedendo prima della puntata de Le Iene

A poche ore dalla seconda puntata de Le Iene dedicata al caso di Garlasco, emergono nuovi sviluppi sul "supertestimone" dell'omicidio di Chiara Poggi. Si riaccendono i riflettori su dichiarazioni intriganti e retroscena, mentre si attende il racconto di chi sostiene di avere informazioni cruciali. Scopriamo cosa sta realmente accadendo prima della messa in onda.

Garlasco, svolta sul supertestimone: cosa sta succedendo prima della puntata – “Già dopo l’omicidio di Chiara Poggi gli consigliai di andare dai carabinieri se aveva qualcosa di interessante da dire”. A poche ore dalla seconda puntata de Le Iene dedicata al cosiddetto “supertestimone” del delitto di Garlasco, l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale dei genitori di Chiara Poggi, interviene ai microfoni di “Fanpage”. Tizzoni, che affianca Rita Preda e Giuseppe Poggi fin dal 2007, replica alle accuse che il testimone ha mosso contro di lui nella precedente puntata della trasmissione Mediaset. Garlasco, svolta sul supertestimone: cosa sta succedendo prima della puntata de “Le Iene”... 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, svolta sul supertestimone: cosa sta succedendo prima della puntata de “Le Iene”

