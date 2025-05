Garlasco super-perizia su 78 impronte | gli investigatori sulle orme del killer una traccia decisiva

Nel caso di Garlasco, la superperizia sulle 78 impronte raccolte dagli investigatori potrebbe rivelarsi determinante per l'identificazione del killer. Tra agosto e ottobre 2007, il Ris ha effettuato otto sopralluoghi nella villetta di via Pascoli, raccogliendo un totale di 107 impronte. Questo articolo esplorerà l'importanza di queste tracce nella risoluzione dell'omicidio di Chiara Poggi.

Tra agosto e ottobre 2007, negli otto sopralluoghi effettuati nella villetta di via Pascoli, gli uomini del Ris hanno raccolto un numero cospicuo di impronte. Sono 107 quelle contate in casa Poggi,... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it ¬© Ilmessaggero.it - Garlasco, super-perizia su 78 impronte: gli investigatori sulle orme del killer, una traccia decisiva

Altre fonti ne stanno dando notizia

Garlasco, super-perizia su 78 impronte: gli investigatori sulle orme del killer, una traccia decisiva; La scala, l'impronta e l'identit√†: la super perizia inguaia Sempio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Garlasco, super-perizia su 78 impronte: gli investigatori sulle orme del killer, una traccia decisiva - Tra agosto e ottobre 2007, negli otto sopralluoghi effettuati nella villetta di via Pascoli, gli uomini del Ris hanno raccolto un numero cospicuo di impronte. Sono 107 quelle contate in casa ... 🔗Secondo ilmessaggero.it

Garlasco, riemergono 60 impronte fantasma: ora si cerca il match con Andrea Sempio. Le nuove tecniche di rilievo e la verità alternativa - Garlasco, il gip dà ragione alla Procura e ricusa il genetista Giardina: non si occuperà della superperizia Sessanta impronte digitali isolate nel 2007 sulla scena del delitto di Chiara Poggi ... 🔗Da msn.com

Garlasco, a chi appartengono le 60 impronte trovate in casa Poggi e perché quasi tutte restano inutilizzabili - In vista dell'incidente probatorio sul delitto di Garlasco si torna a parlare delle 60 impronte trovate nella casa in cui è stata uccisa Chiara Poggi. Unico condannato è Alberto Stasi ... 🔗Riporta fanpage.it

Delitto di Garlasco, trovata un'impronta di Sempio di fianco al corpo di Chiara