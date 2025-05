Garlasco spunta un testimone | Chiara litigò col suo assassino subito prima di morire

Dopo diciassette anni dal brutale omicidio di Chiara Poggi, un nuovo testimone riaccende l’interesse per il caso, svelando di aver assistito a una violenta discussione tra la vittima e il suo presunto assassino poco prima della sua morte. Questa rivelazione potrebbe gettare nuova luce su uno dei delitti più intricati della storia italiana, richiamando l’attenzione su un caso che ha segnato la memoria collettiva.

Sono passati diciassette anni dal tragico omicidio di Chiara Poggi, un caso che ha scosso profondamente l'Italia. Ma come in un vecchio film giallo, i colpi di scena continuano a emergere. L'ultima rivelazione riguarda un testimone che, dopo anni di silenzio, afferma di aver udito una lite accesa tra Chiara e il suo assassino poco prima che la giovane perdesse la vita quella fatidica mattina del 13 agosto 2007. Questa testimonianza, che sembrava destinata a restare nell'ombra per sempre, è stata registrata nel 2016 durante un'indagine che ha visto per la prima volta il nome di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, apparire nel registro degli indagati...