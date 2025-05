Garlasco perché si parla del santuario Il testimone | Chiara poggi aveva scoperto tutto

A diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, il caso riemerge con nuove rivelazioni che potrebbero riscrivere la sua storia. Le recenti scoperte in merito al santuario e al testimone fanno discutere e gettano una nuova luce su uno dei casi di cronaca nera più controversi d'Italia, riaccendendo l'interesse dell'opinione pubblica e dei media.

A diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la sua tragica fine torna a far discutere con una nuova pista che scuote profondamente l’opinione pubblica. Un dettaglio rimasto nell’ombra per anni potrebbe cambiare per sempre la narrazione di uno dei casi di cronaca nera più discussi d’Italia. Un luogo sacro, una confessione shock, e un possibile movente nascosto: così il caso di Garlasco torna a far parlare di sé, aprendo scenari mai esplorati fino ad ora. Leggi anche: Chiara Poggi, scoperta choc sulla chiavetta: il file salvato due mesi prima della morte Leggi anche: Caso Garlasco, chi dovrà fornire anche il suo dna: il nome a sorpresa Il legame tra il delitto e il Santuario della Bozzola... 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, perché si parla del santuario. Il testimone: “Chiara poggi aveva scoperto tutto”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Garlasco, nuove ombre sull’omicidio di Chiara Poggi: l'impronta femminile mai analizzata e il santuario della Madonna della Bozzola; A Garlasco Chiara Poggi forse uccisa perché aveva scoperto un ricatto sessuale, si aggiunge una nuova pista; Abusi al Santuario della Bozzola: il segreto scomodo che Chiara Poggi non avrebbe mai dovuto scoprire?; Cosa c'è nel memoriale sulle gemelle K, Paola e Stefania Cappa: la testimone misteriosa, il rancore tra cugine e le bugie su Chiara Poggi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Garlasco, perché si parla del Santuario della Bozzola. La teoria degli abusi di don Vitali e il testimone: «Chiara Poggi aveva scoperto tutto» - Una nuova ombra si allunga sul delitto di Chiara Poggi. A 18 anni dall’omicidio avvenuto nella villetta di Garlasco, spunta un collegamento inquietante con il Santuario della Madonna ... 🔗Riporta msn.com

Garlasco, l’ipotesi alternativa che cambia tutto: «Il killer non si lavò le mani». Le impronte sul dispenser e i capelli nel lavandino - Nel delitto di Chiara Poggi, l’elemento che potrebbe ribaltare la verità giudiziaria stabilita finora non è uno scoop clamoroso, ma un dettaglio tecnico: ... 🔗Scrive msn.com

Le Iene, stasera nuove dichiarazioni esclusive su Garlasco: il supertestimone non si nasconde più - Colpo di scena a "Le Iene" sul delitto di Garlasco. Il supertestimone si mostrerà questa sera, 27 maggio, per la prima volta in video ... 🔗Secondo msn.com

Garlasco, gli strani suicidi dopo la morte di Chiara Poggi - Porta a Porta 20/05/2025